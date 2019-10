La Sir è ancora indietro: Milano passa al PalaBarton 3-0

Dopo la vittoria di misura a Latina in esordio, campanello di allarme per la Sir Safety di mister Heynen, che al PalaBarton viene schiantata da Milano con un netto 0-3 (25-19 25-21 25-22).

Eppure i Block Devils erano partiti bene, sino al black out sul 13-13, quando gli ospiti mettono a segno quattro punti consecutivi e scappano senza che Perugia sia in grado di reagire.

Sir Safety sotto schock, che non si scuote neanche con l’incessante incitamento dei Sirmaniaci, pur di fronte ad una prestazione imbarazzante dei bianconeri. Perugia costretta ad inseguire subito nel secondo set. I Block Devils hanno un sussulto di orgoglio e riescono a rimontare sino al 16-16 per poi mollare nuovamente e concedere anche il secondo set con il punteggio di 25-21.

Nel terzo set Perugia sembra finalmente macinare gioco, ma incredibilmente avanti 6-1 subisce la rimonta di Milano, che trova il pari sul 15-15. Abdel-Aziz Nimir Hassan, incontenibile (26 punti alla fine, quanti Leon e Atanasijevic insieme) spinge Milano sino al 25-22.

Mister Heynen dovrà lavorare molto per rimettere in carreggiata una squadra che lo scorso anno ha perso lo scudetto al tie break di gara 5 e che in questo inizio stagione, pur senza aver cambiato molto, appare prevedibile in attacco e imprecisa o disattenta in tutti i fondamentali.

Heynen: “Siamo indietro rispetto alle altre squadre”

Quasi incredulo mister Heynen: “E’ possibile perdere con Milano, ma non 3-0 per noi. Milano ha giocato meglio di noi“. Parla dei ritardi dei suoi, che hanno avuto poco tempo per lavorare insieme: “Siamo settimane indietro rispetto alle altre squadre, abbiamo molto da lavorare“.

