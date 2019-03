La Sir di Leon non lascia scampo a Padova

share

Prosegue la striscia vincente della Sir Safety Conad Perugia, che sconfigge 3-0 la Kioene Padova nell’anticipo dell’undicesima di ritorno di Superlega, centra il quindicesimo successo consecutivo tra campionato e coppe e trova soprattutto tre punti d’oro che la mantengono salda in vetta alla classifica. Con una vittoria piena domenica prossima in casa contro Sora, i Block Devils centrerebbero la matematica certezza del primato.

È festa grande al PalaBarton per i Sirmaniaci e per il pubblico perugino dopo il tocco vincente di Podrascanin che chiude la sfida. Festa meritata e maturata al termine di una partita ben giocata e soprattutto ben interpretata dai bianconeri del Lorenzo Bernardi scesi in campo molto attenti, concentrati e determinati ben sapendo di avere di fronte una formazione di valore come Padova, ben organizzata e molto forte a muro.

Due set, i primi, di marca Sir con Atanasijevic e Leon a menare le danze e con De Cecco a distribuire con la consueta qualità ed imprevedibilità. Poi nel terzo parziale la reazione patavina che alza il muro e l’efficienza offensiva. Gli ospiti arrivano fino al 13-18 ma non hanno ancora fatto i conti con l’arma micidiale di Perugia: la battuta. Comincia Atanasijevic (un ace), poi nel turno successivo Leon spara tre fiammate sopra i 130 Km/h e completa la rimonta con il palazzetto che diventa una bolgia.

È proprio Wilfredo Leon l’Mvp del match! Ventuno i punti dell’asso cubano di passaporto polacco con 6 ace, 14 attacchi vincenti ed un muro punto, determinante nell’economia della partita. Accanto al numero 9, fuoco e fiamme anche per l’altro fromboliere di casa Atanasijevic che chiude con 15 punti ed un clamoroso 62% in attacco. Podrascanin e Ricci (2 muri per il centrale romagnolo) portano il loro usuale mattoncino alla causa, Lanza chiude con alte percentuali offensive (64%), De Cecco incanta la platea e Colaci si conferma uomo ovunque in seconda linea.

Sorride a fine gara Lorenzo Bernardi che vede l’obiettivo primo posto un po’ più vicino, ma che soprattutto vede una squadra cinica e compatta in grado di esaltare le grandi individualità in campo.

Doppio impegno nella prossima settimana per i Block Devils e doppio match di grande importanza. Giovedì trasferta di Champions in terra francese a Chaumont per l’andata dei quarti di finale con in ballo una bella fetta di qualificazione alla semifinale. Poi domenica tutti al PalaBarton contro Sora a caccia della matematica per chiudere da primi la regular season. Il lungo rush finale di stagione è appena cominciato!

I commenti

Luciano De Cecco (Sir Safety Conad Perugia): “Brava Padova nel terzo set a metterci in difficoltà e bravi noi nel resto della partita. Abbiamo giocato una bella pallavolo, costante, continua e molto aggressiva. Si avvicina la fase clou della stagione ed è importante prepararci per bene”.

Marco Volpato (Kioene Padova) “Una bella partita direi. Nel terzo set siamo riusciti ad entrare nel match, poi nel finale è salito in cattedra Leon, hanno recuperato il vantaggio che avevamo accumulato all’inizio del parziale e questo ci ha tagliato le gambe. Magari se fossimo andati al quarto le cose sarebbero potute andare diversamente, ma brava Perugia e bravo Leon”.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – KIOENE PADOVA 3-0 (25-19, 25-18, 25-22)

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 2, Atanasijevic 15, Podrascanin 4, Ricci 6, Leon 21, Lanza 8, Colaci (libero), Seif, Hoag, Piccinelli, Della Lunga. N.e.: Galassi, Hoogendoorn. All. Bernardi, vice all Fontana.

KIOENE PADOVA: Travica 2, Torres 11, Polo 9, Volpato 6, Louati 8, Cirovic 3, Danani (libero), Barnes 3, Cottarelli. N.e.: Bassanello (libero), Sperandio, Premovic, Lazzaretto. All. Baldovin, vice all. Cuttini.

LE CIFRE – PERUGIA: 16 b.s., 9 ace, 56% ric. pos., 18% ric. prf., 60% att., 5 muri. PADOVA: 10 b.s., 2 ace, 42% ric. pos., 18% ric. prf., 45% att., 10 muri.

share

Stampa