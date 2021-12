La Sir chiude il 2021 con un’altra vittoria: Verona liquidata 3-0

I Block Devils rispettano il pronostico e regalano un'altra grande prestazione ai Sirmaniaci giunti al PalaBarton

La Sir chiude il 2021 con un’altra vittoria. Al PalaBarton, davanti ai solito scatenati Sirmaniaci, i Block Devils liquidano Verona liquidata 3-0, come da pronostico.

I numeri del match premiano Perugia in tutti i fondamentali con la squadra di casa che batte meglio (9 ace contro 5), riceve meglio (54% di positiva contro 29%) ed attacca meglio (58% contro 41%), mentre a muro le due formazioni chiudono con 8 vincenti a testa.

Mvp un eccellente Oleh Plotnytskyi. Il mancino ucraino, beniamino del pubblico del PalaBarton, chiude con 18 punti con 5 ace e 2 muri. 15 i punti a referto di Leon (con 4 ace), 14 di un convincente Ter Horst (61% in attacco) con Grbic che, durante la partita, dà spazio anche Piccinelli e Travica

Nel finale abbraccio collettivo con la presenza, oltre che di Rychlicki stasera a referto in panchina, anche di Anderson e Mengozzi che si sono negativizzati proprio oggi uscendo dall’isolamento e che hanno seguito i compagni da bordo campo.

Sir Safety Conad Perugia – Calzedonia Verona 3-0

25-20; 25-20; 25-18

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 2, Ter Horst 14, Ricci 6, Solè 7, Leon 15, Plotnytskyi 18, Colaci (libero), Piccinelli (libero), Travica. N.e.: Rychlicki, Russo, Dardzans. All. Grbic, vice all Valentini.

VERONA VOLLEY: Raphael 2, Qafarena 14, Zanotti 7, Nikolic 6, Mozic 6, Magalini 4, Donati (libero). N.e.:, Asparuhov, Wounembaina. All. Stoytchev, vice all. Simoni.

Arbitri: Stefano Cesare – Antonella Verrascina

LE CIFRE – PERUGIA: 11 b.s., 9 ace, 54% ric. pos., 34% ric. prf., 58% att., 8 muri. VERONA: 8 b.s., 5 ace, 29% ric. pos., 10% ric. prf., 41% att., 8 muri

La partita

Perugia sempre avanti nel primo set, con l’allungo che arriva sui servizi velenosi di Plotnytskyi. Leon e il muro fanno il resto e Perugia si prende la prima frazione 25-20.

In avvio di secondo set la Sir parte subito forte sfruttando il servizio di Plotnytskyi (4-0). La Sir allunga sul +6, ma Verona prova a rientrare, alza il muro e torna a -1 (13-12).

Perugia si ferma e gli ospiti mettono la freccia (16-15). L’ace di Leon riporta la Sir avanti. E ritrova concentrazione e punti, spinta da Ricci (22-18). E proprio sul turno in battuta del centrale la Sir si prende anche il secondo set 25-20.

Nuovo strappo iniziale di Perugia anche nel terzo set, che piazza subito un altro 4-0. Verona però non molla e si mantiene incollata a Perugia. ma nel finale i Block Devils spingono sull’acceleratore e si prendono set a match con il muro di Solè.

La soddisfazione di Leon

Così capitan Wilfredo Leon: “Siamo contenti di aver chiuso l’anno con una vittoria. È un momento difficile per tutti, di fronte avevamo una squadra che ha appena avuto dei contagi ed era importante mantenere un buon livello di concentrazione. Ringrazio il pubblico che è venuto stasera e buon anno a tutti. Cosa chiedo al 2022? Salute, amicizia e vittorie”.