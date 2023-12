ROMA (ITALPRESS) – Un piede nel passato e uno sguardo aperto nel futuro. Questo il motto con il quale si è aperta la riunione delle società di Serie D a Roma. Centouno club presenti e una notizia importante da celebrare: dopo tanti anni, il numero degli under obbligatori da schierare in campo passa da quattro a tre per le prossime due stagioni.

spf/ari/gtr