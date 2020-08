La serie A 2020-21 partirà il 19 settembre - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – La serie A 2020-21 partirà nel weekend del 19-20 settembre. E’ quanto deliberato oggi, all’unanimità, dal Consiglio di Lega. “La decisione – si legge in una nota – conferma la preferenza già espressa nel pomeriggio dalla maggioranza delle società in una riunione dedicata a questo tema”.

Slitta dunque di una settimana rispetto all’ipotesi iniziale del 12 settembre l’inizio del prossimo campionato. Del resto, nei giorni scorsi, lo stesso presidente federale Gabriele Gravina l’aveva definita “poco percorribile” visto che l’attuale stagione si concluderà solo ad agosto inoltrato con le finali di Champions ed Europa League. A questo punto, data anche l’esigenza di chiudere il campionato entro il 23 maggio in vista degli Europei, la pausa invernale verrà accorciata col probabile inserimento di un turno di campionato il 3 gennaio. Prima che riparta la serie A, toccherà alla Nazionale di Mancini aprire le danze col doppio impegno di Nations League contro Bosnia (4 settembre a Firenze) e Olanda (7 settembre ad Amsterdam). Per quanto riguarda invece le coppe europee, già lo scorso giugno la Uefa ha fissato per il 20 e 22 ottobre l’inizio delle fase a gironi di Champions ed Europa League. La prima italiana a scendere in campo sarà però il Milan, atteso il 17 settembre nel secondo turno di qualificazione di Europa League.

(ITALPRESS).