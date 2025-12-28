La secondaria Pianciani-Manzoni aperta al Mondo: al via le Nuove Sezioni Cambridge - Tuttoggi.info

La secondaria Pianciani-Manzoni rafforza il suo impegno nello sviluppo delle competenze linguistiche e annuncia una novità straordinaria per il prossimo anno scolastico: l’avvio delle Nuove Sezioni Cambridge!

Durante la recente presentazione dell’offerta formativa, la secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2, ha posto l’accento su una delle sue missioni più forti: preparare gli studenti a un futuro sempre più interculturale fornendo strumenti linguistici d’eccellenza. Le Nuove Sezioni Cambridge rappresentano il culmine di questo percorso e offrono un programma di inglese notevolmente potenziato, con tre ore settimanali in più dedicate all’approfondimento della lingua:

1 ora CLIL (Content and Language Integrated Learning): Una materia curricolare sarà insegnata in lingua inglese per un’immersione completa e contestuale.

2 ore pomeridiane di Speaking: Sessioni dedicate alla conversazione e alla pratica orale con docenti madrelingua, fondamentali per sviluppare fluidità e pronuncia.

Questa è un’occasione unica per offrire ai nostri studenti una formazione ancora più aperta al mondo e in linea con le competenze richieste dal futuro!Le nuove sezioni Cambridge non nascono dal nulla, ma sono il naturale sviluppo di un percorso di internazionalizzazione già consolidato, fatto di risultati concreti e riconoscimenti importanti:Sede d’Esame Ufficiale Cambridge: La nostra scuola è un punto di riferimento per le certificazioni. Solo nell’ultimo anno, 35 studenti hanno superato con successo il Cambridge Key (A2) e ben 14 hanno raggiunto il livello B1. Un risultato eccezionale, considerando che il livello B1 è quello atteso alla fine del secondo anno delle scuole superiori! (Tutti i dettagli sul sito: [link ai risultati Cambridge]).Cambridge English Preparation Centre: Abbiamo ottenuto il prestigioso riconoscimento di Centro di Preparazione agli esami Cambridge, un sigillo di qualità sul nostro metodo di insegnamento.Certificazioni in Spagnolo e Francese: Il nostro impegno va oltre l’inglese, valorizzando anche la seconda lingua straniera con percorsi specifici e certificazioni.Progetto Erasmus+: Attivo dal 2022, il progetto ha già arricchito la formazione di 56 studenti con mobilità gratuita all’estero, promuovendo lingua, cultura e visione europea. Solo di recente, 29 alunni sono tornati da una formativa esperienza a Granada e altre mobilità sono già in preparazione per la primavera 2026.

Le competenze linguistiche sono la chiave per comunicare, per conoscere e per crescere in un mondo globale. Con le Nuove Sezioni Cambridge, offriamo ai nostri studenti un passaporto per il loro futuro!