All’Orto Botanico di Brera Eni presenta, dal 17 al 26 aprile, l’installazione Walk the Talk – Energia in movimento, progettata da Italo Rota e Carlo Ratti Associati nell’ambito della mostra-evento “Design Re-Evolution” dal magazine Interni. “Il connubio ideale tra energia e arte racconta il nostro percorso verso le zero emissioni al 2050”, dice Stefano Ballista, amministratore delegato di Eni Sustainable Mobility.

