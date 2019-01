“La salute vien…parlando”, al via sei incontri con esperti

“La salute vien… parlando”. E’ questo il titolo scelto per il ciclo di incontri gratuiti sulle tematiche del benessere. Sei appuntamenti, a cominciare da domani, giovedì 24 gennaio, a cura del Gruppo integrato di promozione della salute del Trasimeno, in collaborazione con le Associazioni magionesi.

Il primo incontro, previsto come detto per il 24 gennaio, si terrà al circolo ricreativo Arci di Soccorso dove verrà affrontato il delicato tema di come “Prevenire e capire i comportamenti legati all’uso di sostanze stupefacenti e comportamenti a rischio”. Ne parleranno Cinzia Borgonovo, psicologa e psicoterapeuta, e Amilcare Biancarelli, educatore professionale.

La seconda iniziativa in programma, che si terrà giovedì 21 febbraio nell’aula verde del Circolo didattico di Magione, vedrà coinvolto il mondo della scuola in una riflessione su “L’importanza di una corretta alimentazione e del movimento per i bambini”. I partecipanti ascolteranno l’intervento di Giorgio Fuso, responsabile del Centro di salute nord, che da anni porta avanti un progetto di controllo sull’obesità infantile con le scuole del territorio di Magione, e il pediatra Michele Mencacci.

Si prosegue sabato 23 febbraio, nella sala polivalente struttura sportiva di Sant’Arcangelo, con l’incontro con la ginecologa Marina Toschi su “La salute della donna come promuoverla e prendersene cura”.

Di seguito lo psichiatra Gianfranco Salierno e Paola Bianchini, psicologia clinica, affronteranno il tema della “Violenza di genere, consapevolezza e cultura del rispetto” che si terrà venerdì 8 marzo, all’Officina teatrale la Piazzetta.

La gestione dello stress sarà invece l’argomento dell’appuntamento in calendario il 21 marzo al Museo della pesca di San Feliciano con la psicologa e la psicoterapeuta Pamela Rapa.

Chiuderà l’iniziativa ad Agello, nella sala don Antonio Fedeli, il 12 aprile, la direttrice del Distretto sanitario del Trasimeno, Simonetta Simonetti che con la geriatra Emanuela Costanzi parlerà dell’invecchiamento attivo.

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 17.30.

