Nel nuovo numero della rubrica ‘La Salute Vien Mangiando’, Rosanna Lambertucci presenta il libro di David Sinclair “Longevità” la cui edizione italiana è stata curata da Camillo Ricordi. Secondo gli studi in esso contenuti, l’invecchiamento è legato, per l’85%, a fattori comportamentali e, solo per il 15%, al patrimonio genetico.

