La Salute Vien Mangiando - Il riso basmati amico della leggerezza - Tuttoggi.info

La Salute Vien Mangiando – Il riso basmati amico della leggerezza

ItalPress

Ven, 15/08/2025 - 15:03

ROMA (ITALPRESS) – Il riso basmati consente di preparare ricette gustose e adatte a non avere gonfiore addominale. Ne parla Rosanna Lambertucci nella nuova puntata della rubrica La Salute Vien Mangiando.
sat/azn

