La Sagra di Baiano protagonista di un documentario americano sulla cultura gastronomica italiana

Si è chiusa con un grande successo di critica e di pubblico la Terza Sagra delle Carni Tipiche Spoletine e della Frittella di Baiano di Spoleto che ha visto la taverna e la pista da ballo sempre piene di buongustai e ballerini per tutte e due le settimane di manifestazione.

La qualità del cibo insieme alla professionalità e alla rapidità del servizio in sala hanno raggiunto un livello tale che un famoso team di studio di New York ha scelto la Sagra di Baiano come protagonista di un documentario sulla cultura gastronomica italiana nel settore delle sagre e feste di paese. Cinque ragazze della troupe televisiva americana hanno trascorso una intera giornata con lo staff della Sagra intervistando organizzatori, collaboratori e visitatori al fine di girare tutto il materiale per la realizzazione di una puntata del suddetto documentario.

Anche la pista per il ballo liscio è stata gettonatissima e non poteva essere altrimenti dato che sul palco di Baiano si sono esibite le migliori orchestre del momento. Tra tutte va citata la serata di Manuel Malanotte, non solo per la performance dell’orchestra, ma anche per la graditissima iniziativa dell’azienda locale Agricola Micoubria, leader nella produzione di piante da tartufo certificate e sponsor della Sagra, che ha voluto offrire un ricco buffet di dolci a tutti gli ospiti della serata.

Anche gli eventi a contorno hanno fatto registrare un ottima riuscita: la passeggiata a cavallo con ben 60 cavalieri e il raduno di auto e moto d’epoca con oltre 50 iscrizioni rappresentano un livello di partecipazione difficilmente eguagliabile nel circondario.

Buona anche la riuscita della mostra fotografica “Castelli, ville e chiese dell’Alta Marroggia” che ha suscitato curiosità ed interesse, evidenziando scorci e paesaggi sconosciuti alla maggior parte dei visitatori.

Grande quindi la soddisfazione del Presidente della Proloco Danilo Chiodetti e di tutto il suo staff per una festa importante, che ogni anno sa crescere, regalando lustro e prestigio all’intero territorio.

