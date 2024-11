La Russa "Netanyahu? Non commento per colpa di qualcuno..." - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Volete che critichi Salvini? Non intendo esprimere un’opinione su questa vicenda. Ho deciso che su certi temi rispondo sempre e solo in diretta così nessuno può equivocare su quello che intendo dire”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine di un incontro a Palazzo Marino a Milano con gli studenti sulla Costituzione, ai giornalisti che gli domandavano cosa pensasse delle affermazioni del vicepremier Matteo Salvini che definiva il primo ministro Benjamin Netanyahu “benvenuto” in Italia nonostante il mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale.La Russa ha ribadito la sua posizione sottolineando che “siccome io dico una cosa e poi trovo un concetto opposto a quello che ho cercato di dichiarare, per esempio avevo detto ‘rivolgetevi alle statistiche’, ma senza dire qual è quella giusta e quella vera e ne è disceso che io avevo fatto non so quale affermazione, su Netanyahu non rispondo”.

