“Ci sono dei provvedimenti che votiamo, anche se non abbiamo visto grandi cambiamenti, se non nell’autorevolezza di Draghi nei confronti dell’Ue”. Lo ha detto Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato ed esponente di Fratelli d’Italia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress.

