La Russa "Mazzola è la storia del calcio italiano" - Tuttoggi.info

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La Russa “Mazzola è la storia del calcio italiano”

ItalPress

La Russa “Mazzola è la storia del calcio italiano”

Sab, 19/09/2026 - 17:02

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PORTOFINO (GENOVA) (ITALPRESS) – “Credo che non appartenga solo a noi interisti Sandro Mazzola. Sandro Mazzola è la storia del calcio italiano, perché la famiglia Mazzola è la storia del calcio italiano”. Così Ignazio La Russa, presidente del Senato e tifoso interista, a margine dell’evento Portofino Talks. “Il padre gli morì a 6 anni nella tragedia di Superga – ha ricordato La Russa -. La grandezza di questo grande campione sta nel fatto che avere addosso quel peso terribile non lo ha frenato, anzi, in qualche modo lo ha rafforzato nelle sue capacità atletiche, tecniche e soprattutto umane, perché la grande forza di Sandro è stata quella di dare al calcio passione e amore, e così lo ricordiamo”, ha concluso.

xa8/sat/mca3

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