sat/gsl (Fonte video: Senato)

“Quello di Rosario di Livatino è un pensiero sempre attuale: la capacità nel solco della fede cristiana di considerare la battaglia per la giustizia non solo per il diritto ma per la morale”. Lo dice il presidente del Senato, a margine di un convegno sulla figura di Rosario Livatino, magistrato antimafia ucciso ad Agrigento il 21 settembre 1990.