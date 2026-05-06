 La Russa "Diplomazia parlamentare può essere di aiuto in momento difficile" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

La Russa “Diplomazia parlamentare può essere di aiuto in momento difficile”

ItalPress

La Russa “Diplomazia parlamentare può essere di aiuto in momento difficile”

Mer, 06/05/2026 - 18:03

Condividi su:


PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Sono stato ricevuto qui al Senato della Repubblica Francese dal mio omologo, in occasione della firma del Protocollo di cooperazione tra il Senato italiano e quello francese. Riteniamo, sia noi che gli amici francesi, che la diplomazia parlamentare possa, in questo momento difficile per i rapporti internazionali, essere di grande aiuto nel solco di una cooperazione che dia sempre maggiore peso all’Europa e dia sempre maggiori risultati ai nostri popoli”. Così a Parigi il presidente del Senato Ignazio La Russa.

sat/gtr
(Fonte video: Senato)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!