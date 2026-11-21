MILANO (ITALPRESS) – “Ho espresso la mia vicinanza alla famiglia. Io non ero un abituale frequentatore, ma con lui avevo un ottimo rapporto. Lo conoscevo da decenni ormai, diciamo, e ho anche raccontato un episodio del 2000 o 2001, in cui per sbaglio mi portai a casa la penna d’oro che m’aveva prestato per scrivere non so che cosa. Gliela rimandai l’indomani mattina, con un bigliettino, dicendo che solo io avevo potuto “rubare” al capo della polizia. Mi mandò subito, lo stesso giorno, un bigliettino di ringraziamento con un’altra penna che mi regalava. Perché lo racconto? Perché anche in questa gentilezza d’animo ritrovo un personaggio che ci mancherà molto”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in merito al suicidio di Gianni De Gennaro, a margine del suo intervento al convegno “Nessuna resti nascosta – la sfida delle donne al velo integrale”, organizzato a Milano da Fratelli d’Italia.

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