La Roma non sbaglia, battuto 2-0 l’Empoli - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – La Roma rispetta i pronostici e supera con merito in casa l’Empoli per 2-0. Dopo un avvio ben approcciato da entrambe le squadre ma senza grossi squilli offensivi, sono i toscani a rendersi pericolosi per primi con Bandinelli al 26′, che anticipa Karsdorp e manda alto di testa dopo un bel cross dalla destra di Di Francesco. Dall’altra parte prova a rispondere Zaniolo, il più in palla dei suoi nel primo tempo, che al 34′ tenta dal limite ma spara alto. Al 41′ è Pellegrini a provarci con una punizione dai 20 metri, ma la palla non si abbassa a sufficienza e termina sopra la traversa. Il capitano, fresco di rinnovo, si riscatta un minuto più tardi, quando viene servito sulla corsa da un lucido Mkhitaryan, stoppa e calcia di destro nell’angolino trafiggendo Vicario per l’1-0 dei suoi. A inizio ripresa, i giallorossi trovano subito il raddoppio. Abraham intercetta un pallone in mezzo al campo, si invola verso la porta contrastato da Viti e scaglia un gran destro che colpisce la traversa ma Mkhitaryan è il più attento sulla ribattuta e mette dentro a porta vuota il 2-0 con il mancino. Gli uomini di Mourinho giocano sul velluto e al 6′ è Abraham a cercare il tris ma Vicario è bravo a negargli la gioia del gol in tuffo e devia in corner. Al 17′ Zaniolo parte in progressione e allarga per Karsdorp che crossa verso Pellegrini il quale però mette fuori di testa. Abraham cerca nuovamente il gol pochi istanti dopo, ma il suo sinistro defilato viene deviato in corner da Vicario. L’unico squillo ospite della ripresa lo firma Cutrone, che ci prova di testa al 43′ ma Rui Patricio blocca centralmente. Nel finale, dopo un’ultima girandola di cambi, non accadrà più nulla. In virtù di questo successo, la Roma sale al quarto posto a quota 15; mentre l’Empoli rimane in decima posizione con 9 punti.

(ITALPRESS).