La rivoluzione dell’AI tra opportunità e rischi al centro del dibattito a New York - Tuttoggi.info

NEW YORK (ITALPRESS) – L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo delle imprese, ma chi controlla davvero questa rivoluzione? Ma soprattutto, chi pagherà il prezzo degli errori delle macchine? Sono le domande che hanno attraversato l’ultimo appuntamento di AI4Progress, il ciclo di conferenze curato dal filosofo Luciano Floridi, direttore del Digital Ethics Center della Yale University, all’Istituto Italiano di Cultura di New York.

Una serata affollata, introdotta dal direttore dell’Istituto Claudio Pagliara, con la partecipazione di Manuela Veloso, già responsabile della ricerca sull’intelligenza artificiale di JPMorgan Chase, e Marco Camisani Calzolari, docente esperto di AI, membro del Comitato di esperti per la Strategia italiana sull’intelligenza artificiale, autore di diversi saggi sul tema, con milioni di follower on line e che oggi lavora da New York dopo tanti anni trascorsi a Londra.

Floridi ha aperto con un’analisi sorprendentemente politica, collegando il risultato delle elezioni americane del 3 novembre alla crescente ostilità verso l’industria dell’intelligenza artificiale.

Secondo il filosofo, le grandi aziende tecnologiche hanno commesso tre errori. Il primo è aver promesso una rivoluzione immediata, dimenticando che trasformazioni profonde richiedono anni. Il secondo è aver alimentato esse stesse scenari apocalittici, presentando l’AI come una possibile minaccia esistenziale per l’umanità.

«Se presenti l’intelligenza artificiale come il prossimo Armageddon, quando gli elettori hanno la possibilità di votare, votano contro», ha osservato Floridi.

Il terzo errore riguarda i data center, soprattutto in Stati come il Texas, dove le comunità locali denunciano aumenti del costo dell’elettricità e un crescente consumo d’acqua, senza ricevere benefici proporzionati.

Per Floridi, l’industria avrebbe dovuto negoziare con i territori e condividere i vantaggi economici dell’innovazione. Invece ha spesso privilegiato accordi poco trasparenti, provocando una reazione politica.

La soluzione, tuttavia, non è vietare l’intelligenza artificiale. «Se proibisci qualcosa che le persone vogliono utilizzare, crei soltanto un mercato nero», ha spiegato. Servono piuttosto regole intelligenti, accompagnate dall’educazione.

Veloso ha offerto una prospettiva più ottimista, ricordando che l’AI non è nata con ChatGPT, ma affonda le radici nella conferenza di Dartmouth del 1956. La vera trasformazione degli ultimi anni, ha spiegato, è la capacità delle macchine di individuare schemi e relazioni nell’immensa quantità di informazioni digitalizzate.

Nelle imprese, questo significa automatizzare attività ripetitive, aumentare la produttività e liberare tempo per nuove occupazioni. Veloso ha invitato a non considerare ogni innovazione esclusivamente attraverso il ritorno immediato dell’investimento.

Una visione che ha trovato un contrappunto nell’intervento di Camisani Calzolari.

«Per trent’anni abbiamo comprato software. Adesso assumiamo lavoratori digitali», ha spiegato, sottolineando la differenza tra programmi che eseguono istruzioni e agenti autonomi capaci di prendere decisioni.

Il problema non è soltanto che l’intelligenza artificiale possa sbagliare, ma che possa ripetere lo stesso errore migliaia di volte prima che qualcuno intervenga.

Camisani Calzolari ha insistito sulla necessità di mantenere il controllo umano, soprattutto quando gli agenti digitali possono muovere denaro, pubblicare contenuti o prendere decisioni aziendali.

Un altro rischio riguarda i giovani: le aziende potrebbero non licenziare i dipendenti esperti, ma smettere di assumere quelli alle prime armi, affidando all’AI proprio le attività attraverso cui si imparava un mestiere.

«Usate l’AI per capire di più, mai per pensare di meno», ha sintetizzato.

-foto xo9/Italpress –

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