La rinascita del Palazzo, inaugurata Mostra dedicata ai Della Corgna - Tuttoggi

Si inizia con l'esposizione “Diomede della Corgna. Pittori a palazzo” fino al 27 febbraio 2022

Dopo molti mesi di forzato stop Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago riprende il programma di mostre con il prestigioso progetto “La Castiglione dei Della Corgna: una dinastia tra gesta eroiche e vita di corte”, una produzione di Lagodarte Impresa Sociale.

L’intento è quello di celebrare un’importante famiglia che ha lasciato a Castiglione del Lago un notevole patrimonio storico-artistico, ma anche costituire una rete sistematica di azione culturale attraverso i principali siti di interesse, quali Palazzo della Corgna, la Rocca Medievale e il complesso monumentale di San Domenico.

Da ieri (29 maggio) e fino al 27 febbraio 2022 si inizia con la mostra “Diomede della Corgna. Pittori a palazzo”. La presentazione della mostra si è tenuta venerdì sera (28 maggio) nella Sala del Teatro di Palazzo della Corgna alla presenza del sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, del presidente di Lagodarte Impresa Sociale Piero Sacco e dei collaboratori tecnico-scientifici.

“Ripartire! Quale occasione più bella che ripartire dalle nostre origini? – si è chiesto il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico – Noi oggi ripartiamo da qui: dalla storia di questo palazzo, dalla storia della famiglia Della Corgna che lo ha voluto, dalla storia di Castiglione. Farà bene a tutti noi sapere meglio la storia del palazzo e di chi lo ha vissuto, contestualizzando il periodo, conoscendo gli usi e le destinazioni di ogni stanza della dimora”.

“Vogliamo dare il nostro contributo, dopo il periodo di crisi, a rilanciare la crescita dell’offerta turistica cittadina. ‘La Castiglione dei Della Corgna’ è un progetto espositivo e di animazione culturale-turistica curato e realizzato da Lagodarte Impresa Sociale – spiega il presidente Piero Sacco – con il patrocinio del Comune. Il progetto è risultato tra i vincitori del bando europeo per le imprese culturali e creative POR FSR 2014-2020″.

La “Castiglione dei della Corgna” si articola in un percorso “work in progress” che interesserà Castiglione del Lago dalla primavera 2021 fino a tutto febbraio 2022. Tutte le info su www.lacastiglionedeidellacorgna.it e su Facebook “Mostre Castiglione del Lago”. Dal 29 maggio al 12 settembre la mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19, con ultimo ingresso 45 minuti prima dell’orario di chiusura. È possibile prenotare l’apertura straordinaria per visite riservate. Il biglietto di ingresso, che comprende la visita a Palazzo della Corgna e alla Rocca del Leone, è fissato in 9 euro con “Ridotto A” 7 euro (gruppi di più di 15 persone e fino a 25 anni) e “Ridotto B” 4 euro (ragazzi tra 6 e 17 anni). Biglietto gratuito per bambini fino a 5 anni e per tutti i residenti nel Comune di Castiglione del Lago. Possibilità di organizzare visite guidate. (AKR)