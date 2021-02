La Range Rover sport taglia il traguardo del milione di unità vendute - Tuttoggi

Land Rover festeggia la consegna della milionesima Range Rover Sport. La vendita, avvenuta a dicembre 2020, viene celebrata con un video che richiama alcuni dei celebri traguardi raggiunti dal performance SUV di lusso nei 15 anni di produzione. Video visionabile qui. La Range Rover Sport ha debuttato nel 2005, e la sua attuale seconda generazione ha fatto uno spettacolare ingresso a New York nel 2013, con il contributo dell’attore Daniel Craig. La sua dinamica gamma di capacità ha avuto il mondo per vetrina, stabilendo un record già nell’anno di lancio nella Pikes Peak Hill Climb, negli USA, e subito dopo battendo il record di traversata del deserto di Rub’ al-Khali nell’Arabia Saudita. Nel 2018 la Range Rover Sport ha conquistato un altro primato mondiale scalando i 999 gradini della famosa Porta del Cielo in Cina. Nel 2020 l’offerta Range Rover Sport si è arricchita dei nuovi sei cilindri diesel Ingenium con tecnologia mild hybrid, oltre alle edizioni speciali e alla versione P400e PHEV già presentata, offrendo ai clienti una scelta più ricca che mai. Tutte le informazioni sulla Range Rover Sport sono disponibili sul sito: www.landrover.it dove è anche possibile configurare la vettura secondo le proprie preferenze.

