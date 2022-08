“La Protezione Civile in campus”, successo delle due settimane al centro di Terzo San Severo - Tuttoggi

L’iniziativa del Comune di Spoleto realizzata per educare i più giovani alla cultura della protezione civile e alla legalità,

Cinquanta ragazzi e ragazze che per due settimane hanno condiviso un’esperienza formativa al centro polifunzionale della ProLoco di Terzo San Severo. Si è concluso nei giorni scorsi “La Protezione Civile in campus”, l’iniziativa del Comune di Spoleto realizzata per educare i più giovani alla cultura della protezione civile e alla legalità, con un’attenzione particolare alla conoscenza e alla tutela dell’ambiente e della biodiversità.

Una bellissima avventura, rivolta alla fascia di età tra i 10 e 15 anni, resa possibile anche grazie ai volontari della protezione civile del gruppo comunale, che hanno garantito la presenza h24 e a quelli della Pro Loco di Terzo San Severo, che hanno curato il vettovagliamento. Si è trattato di un’esperienza molto formativa perché i ragazzi hanno potuto misurarsi con una serie di attività ludiche e pratiche seguiti da professionisti esperti.