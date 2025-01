La Protezione Civile di Trevi incontra la cittadinanza per presentare il nuovo piano di Protezione Civile - Tuttoggi.info

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità il piano comunale di protezione civile, redatto dagli esperti di ANCI Prociv Umbria, in collaborazione col comandante del corpo di polizia locale Antonini ed i componenti del consiglio direttivo di Prociv Trevi Santegidi, Fabiani, Gasperini, Gentili e Nocchi, sotto il coordinamento dell’assessore Menicacci.

Questo piano, la cui responsabilità ricade in capo alla figura del sindaco, è già stato presentato ai dipendenti del comune di Trevi interessati, per la loro funzione in seno all’ente, dal piano stesso; ora sarà presentato alla popolazione.

I due incontri, aperti a tutti, si terranno presso il centro sociale Arcobaleno nella giornata di venerdì 17 gennaio alle ore 21 e presso il bocciodromo comunale nella giornata di giovedì 06 febbraio, sempre alle ore 21.

“Uno dei compiti della protezione civile – afferma l’assessore Menicacci- è quello di informare la popolazione su buone pratiche e condotte da attuare per prevenire (se non prevedere) il rischio, anzi i molteplici rischi cui ogni giorno la vita di ogni individuo potrebbe essere interessata.

Stesso discorso va fatto per mettere a conoscenza i cittadini dei piani di protezione civile, di emergenza, di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile, comprese le misure sanitarie, per emergenze sul territorio.

Per questi motivi invito tutti i cittadini trevani a partecipare massicciamente, per essere più preparati nel caso malaugurato di calamità.”