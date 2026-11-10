La prima allieva pilota cieca in Italia visita la torre di controllo di Fiumicino - Tuttoggi.info

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La prima allieva pilota cieca in Italia visita la torre di controllo di Fiumicino

ItalPress

La prima allieva pilota cieca in Italia visita la torre di controllo di Fiumicino

Mar, 10/11/2026 - 16:03

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ROMA (ITALPRESS) – La Torre di Controllo ENAV dell’Aeroporto di Roma Fiumicino ha ospitato il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, e Lucia Sabrina Papa, la prima allieva pilota cieca in Italia. A fare gli onori di casa è stato il Presidente di ENAV Sandro Pappalardo con il Responsabile della Torre di Controllo Aldo Crisafulli.
Per la prima volta Lucia Sabrina Papa ha avuto l’opportunità di entrare in una Torre di Controllo, dove ha conosciuto da vicino il lavoro dei Controllori del Traffico Aereo, le tecnologie utilizzate e le complesse attività che garantiscono ogni giorno la sicurezza e la regolarità dei voli.

sat/azn
(Fonte video: Enav)

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