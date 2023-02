La postura è corretta quando il nostro corpo assume nello spazio la posizione più idonea per compiere, sia da fermi sia in movimento, tutte le funzioni con il minor dispendio energetico. Dalla postura che facciamo assumere al corpo dipende anche il nostro umore. Marco Klinger ha intervistato per Medicina Top, prodotto dall’Italpress, Jean Pierre Meersseman, della JPM Chiropratica di Como.

