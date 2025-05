LA posizione della SIMEDET nell'ambito dell'epidemia di Morbillo in Italia: Aggiornamento Maggio 2025 e Raccomandazioni per i Pediatri - Tuttoggi.info

Epidemia di Morbillo in Italia: Aggiornamento Maggio 2025 e Raccomandazioni per i Pediatri



Del dott Alberto Ferrando, Comitato scientifico della SIMEDET



Introduzione

Nel primo quadrimestre del 2025, l’Italia ha registrato un’impennata dei casi di morbillo, configurando un quadro epidemiologico preoccupante.

Nonostante l’introduzione dell’obbligo vaccinale (Legge 119/2017) e l’aumento progressivo delle coperture, sacche di suscettibilità persistono in più fasce di età e in diverse aree geografiche.

Il morbillo, malattia altamente contagiosa, non è una patologia banale: le complicanze sono frequenti, in particolare nei bambini sotto i 5 anni e negli adulti non immunizzati. È dunque cruciale che tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari siano aggiornati e attivi nella risposta a questa recrudescenza.



Dati Epidemiologici Aggiornati (Gennaio-Aprile 2025)

Secondo l’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dell’ECDC, sono stati notificati 269 casi confermati di morbillo in Italia tra gennaio e aprile 2025, con una incidenza cumulativa di 13,7 casi per milione di abitanti. Il picco si è osservato nel mese di marzo (86 casi).

Distribuzione Geografica

Quattro regioni concentrano oltre la metà dei casi:

-Sicilia: 33,3/milione

-Marche: 32,4/milione

-Liguria: 31,8/milione

-Provincia Autonoma di Bolzano: 27,8/milione

Il 58,4% dei casi è localizzato in queste quattro regioni.

Caratteristiche dei casi

– Età mediana: 32 anni

– 75% dei casi si è verificato in soggetti ≥15 anni

– 8 casi in bambini sotto i 5 anni, alcuni non in età vaccinale

– Complicanze in circa il 21% (polmonite, otite media, convulsioni febbrili)

– Circa il 35% ha richiesto ricovero ospedaliero

– Nessun decesso segnalato al 30 aprile

Situazione Vaccinale

Secondo il Report nazionale sulle coperture vaccinali 2025:

– Prima dose MPR a 24 mesi: 93,4%

– Seconda dose a 5-6 anni: 89,8%

Persistono variazioni regionali: alcune aree scendono sotto il 90%.

La soglia raccomandata per l’eliminazione della trasmissione è ≥95% di copertura per due dosi.

Il ruolo attivo degli operatori sanitari e soprattutto dei dei Pediatri e dei medici di medicina generale

In questo contesto, il pediatra del territorio è chiamato a un ruolo chiave:

1.Recupero attivo dei non vaccinati

2.Counseling con le famiglie esitanti

3. Sorveglianza clinica e notifica tempestiva dei casi

E soprattutto informazione complete e corretta ed evitare atteggiamenti paternaristici e/o giudicanti. Fondamentale promuovere anche iniziative straordinarie in caso di cluster. (vedi allegato)

Conclusione

Il ritorno del morbillo in Italia nel 2025 è un segnale di allarme da non sottovalutare. La prevenzione vaccinale resta l’unico strumento realmente efficace per interrompere la catena di trasmissione. Ogni operatore sanitario e socio sanitario è anche è un presidio di sanità pubblica: informazione corretta, aggiornamento, vigilanza e advocacy sono oggi più che mai essenziali.



