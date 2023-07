La pesca sostenibile al centro del progetto Amppa - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – Promuovere la sostenibilità della pesca in tutte le sue dimensioni. È uno degli obiettivi principali del progetto “AMPPA – Aree Marine Protette e Pesca Artigianale Gestione integrata attraverso la sensibilizzazione ed educazione ambientale”. Le Aree marine protette hanno un ruolo cruciale per la tutela dell’ambiente marino e sono strumenti ideali per rispondere a tre necessità: conservare la biodiversità marina, mantenere la produttività degli ecosistemi e contribuire al benessere economico e sociale.

sat/gsl