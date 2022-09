La pazza "Corsa Cobram del Trasimeno" non tradisce le attese | Torna lo spirito Fantozziano - Tuttoggi

Alla giornata ha preso parte anche Elisabetta Villaggio, figlia dell'immortale Paolo, che ha presentato il libro “Fantozzi dietro le quinte”:

Una bella domenica di sole e di risate a Castiglione del Lago. La pazza “Corsa Cobram del Trasimeno”, giunta alla sesta edizione non ha tradito le aspettative dei cultori della mitica figura del ragionier Ugo Fantozzi.

Ieri mattina, 11 settembre, una cinquantina di appassionati si sono ritrovati in rigorosi abiti a tema per disputare la sconclusionata corsa in bicicletta che, a dirla tutta, di sportivo ha ben poco: abbigliamento e spirito all’insegna della goliardia hanno contraddistinto la partenza e tutta la pedalata organizzata dall’associazione “Quelli del 65” di Castiglione del Lago.

Alla giornata ha preso parte anche Elisabetta Villaggio, figlia dell’immortale Paolo, che alla fine della kermesse ha presentato il suo libro “Fantozzi dietro le quinte”: oltre la maschera, un memoir privato e insieme un racconto corale, un’incursione autentica nella vita vissuta di Paolo Villaggio e poi un’altra, inedita e fitta di testimonianze di prima mano, nel dietro le quinte del suo personaggio più memorabile: Ugo Fantozzi. Lui, il ragioniere più cinico e amato d’Italia, che nasce sulle pagine dell’Europeo prima di dare vita ai proverbiali libri e film; lui, capace di unire un ritratto sottile e scanzonato del ceto impiegatizio alla denuncia sociale contro «consumismo, cattivi e megapresidenti».