La Notte dei Santuari, le iniziative nell’Archidiocesi di Spoleto – Norcia

share

Il Collegamento Nazionale dei Santuari Italiani, unitamente all’Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della Conferenza episcopale italiana e in collaborazione con l’Ufficio nazionale per la Pastorale delle Vocazioni, proporrà per la prima volta, nella notte tra l’1 e il 2 giugno 2019, La notte dei santuari.

Sarà un’occasione per accendere una luce sul forte valore simbolico che i Santuari hanno per la Comunità cristiana e per l’umanità tutta. Anche l’Archidiocesi di Spoleto – Norcia è lieta di partecipare a questo evento che coinvolgerà buona parte dei santuari italiani.

Di seguito le iniziative nei Santuari diocesani.

Cattedrale S. Maria Assunta – Spoleto

Ore 21.30: accensione della lampada all’esterno della basilica; ingresso e preghiera mariana.

Ore 23.30: conclusione.

Santuario della Madonna delle Lacrime – Trevi

ore 22.00: Rosario contemplativo.

ore 22.30: Adorazione Eucaristica animata.

ore 23.15: conclusione.

Santuario della Madonna della Stella – Montefalco

Ore 22.00 – 24.00: rosario Biblico; adorazione Eucaristica; conclusione.

Santuario del Beato P. Bonilli – Cannaiola di Trevi (Famiglia, Giovani e Vocazione)

Ore 21.00: ritrovo nel piazzale antistante la casa delle Suore della Sacra Famiglia.

Ore 21.15: pellegrinaggio nei luoghi del Bonilli. Visita alla Casa di Fondazione.

Ore 22.00: accensione della lampada e ingresso in chiesa. Catechesi vocazionale; testimonianza di una famiglia della Comunità Giovanni XXIII, di un giovane e di una suora della Sacra Famiglia, con intervalli musicali.

Ore 23.00: Adorazione Eucaristica.

A mezzanotte: consegna della luce e conclusione.

Santuario della Madonna del Fosco – Castagnola di Giano dell’Umbria

Ore 21.00: ritrovo dei pellegrini presso la chiesa di S. Croce in Castagnola. “La luce risplende nel fosco”: meditazione sul Vangelo di Giovanni 1,5 nella cornice dell’apparizione della Beata Vergine Maria del Fosco, il 25 giugno 1413.

Ore 21.30: partenza del pellegrinaggio per il Santuario del Fosco.

Ore 22.00: accensione della lampada alla porta della chiesa e, a seguire, Adorazione Eucaristica meditata.

Ore 23.00: benedizione Eucaristica e rito conclusivo di consegna della luce.

Santuario Madonna dello Scoglio – Arrone

Ore 21.00: Veglia di preghiera mariana, con recita del Rosario.

Ore 23.00: conclusione.

Santuario della Madonna della Bruna – Castel Ritaldi

Ore 21.00-24.00: Rosario; Adorazione Eucaristica; conclusione.

Santuario di Santa Rita – Roccaporena di Cascia

Ore 22.00: accensione della Lampada e presentazione del Santuario dal punto di vista artistico e spirituale.

Ore 22.45: in processione verso la Basilica di S. Rita in Cascia dove, dopo un tempo di preghiera, si concluderà insieme.

Santuario di Santa Rita – Cascia

Ore 21.30: convocazione in un luogo non lontano dal Santuario e pellegrinaggio verso Santuario.

Ore 22.00: accensione della lampada dinanzi al Santuario e ingresso al buio; ascolto della Parola di Dio; testimonianze vocazionali; catechesi sulle opere d’arte del Santuario; storia del Santuario

A mezzanotte, circa: arrivo dei pellegrini da Roccaporena; Adorazione eucaristica; conclusione.

share

Stampa