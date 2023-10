La nautica italiana protagonista in Florida - Tuttoggi.info

Dal 25 al 29 ottobre la grande nautica italiana è stata protagonista negli Stati Uniti, al Fort Lauderdale International Boat Show. La manifestazione fieristica di Fort Lauderdale è uno dei più grandi saloni nautici al mondo: nel 2022 ha ospitato più di 1.000 espositori provenienti da 52 paesi e 1.300 imbarcazioni. Centomila i visitatori. Per l’edizione 2023 il giro d’affari stimato è di quasi 2 miliardi di dollari. L’ufficio di Miami dell’Agenzia ICE ha organizzato per le imprese italiane una partecipazione collettiva, in collaborazione con Confindustria Nautica.

L’Italia, nel 2022 ha confermato il secondo posto nella classifica degli importatori di imbarcazioni negli States, con una crescita delle vendite del 30% rispetto all’anno precedente. Un record che trova conferma anche nel 2023, in particolare nel mese di luglio, che ha fatto registrare un ulteriore incremento del 40%.

abr/gtr/