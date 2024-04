La mostra di Antonia Leonardi nello spazio espositivo del Nuovo Cinema Caporali - Tuttoggi.info

Castiglione del Lago, la mostra “Silenzi” di Antonia Leonardi ci porta nell’universo, luogo di idee e di passione per la scienza

Dal 4 aprile al 28 maggio l’elegante spazio espositivo del Nuovo Cinema Caporali di Castiglione del Lago ospita la mostra “Silenzi” di Antonia Leonardi.

Sabato 6 aprile alle 18 la cerimonia inaugurale alla presenza dell’artista catanese e di Andrea Baffoni che cura la mostra per Lagodarte Impresa Sociale. Sono in esposizione una serie di opere dal titolo “Silenzi”, ispirate al moto ordinato dei corpi celesti.

«Presentati per la prima volta a Roma nella “Galleria SUarte” – spiega Andrea Baffoni – i “Silenzi” ci portano in quell’universo che per Leonardi è il luogo delle idee, della passione viscerale per la scienza e le relative scoperte. Opere dove la luce gioca un ruolo fondamentale nel costruire quei contrasti pittorici essenziali alla manifestazione di un’assoluta calma siderale. È la forma sferica, il pianeta o la luna, o un qualsiasi altro corpo celeste magari nascosto in qualche lontana galassia ai margini dell’universo, il luogo dove Leonardi ci accompagna. Descrive, così, il rapporto fra l’io terreno e le meccaniche cosmiche ponendo l’accento su quel principio di silenzio che definisce l’essenza stessa del nostro essere “polvere di stelle”».

Antonia Leonardi, pittrice e scultrice, è catanese di nascita ma vive e lavora in Umbria da molti anni. Le sue ultime personali risalgono al 2016 ad Orvieto a Palazzo dei Sette con la mostra dal titolo ” Il Rumore del Silenzio” mentre nel 2017 a Città della Pieve a Palazzo della Corgna con la mostra “Silente Separazione”. Sempre nel 2017, ha partecipato alla Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea di Innsbruck, presentata dalla galleria “La Telaccia” di Torino. Nel 2021, con l’associazione “Spazio 121 Arte”, ha partecipato alle collettive: “Attraversa-Menti” alla sala Cannoniera della Rocca Paolina a Perugia, “Il Destino e la Maschera” alla Chiesa della Misericordia, “Dentro l’Universo l’Universo dentro” a Palazzo della Corgna di Città della Pieve. Ha esposto alcuni dipinti alla “Vernice Art Fair” 2022 di Forlì. Attualmente alcune sue opere sono esposte presso la sede centrale della San Paolo Invest di Roma. Con la mostra “Silenzi” (aprile 2023) comincia a far parte della scuderia degli artisti di “SUarte Gallery” di Roma.





Luogo: Cinema Caporali, piazzetta San Domenico, CASTIGLIONE DEL LAGO, PERUGIA, UMBRIA