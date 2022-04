La maggioranza accoglie Morbello, grandi manovre in vista delle elezioni

Si rafforza la componente civica a sostegno del sindaco Romizi, partiti tradizionali cauti anche in vista della prossima corsa per Palazzo dei Priori

Il centrodestra che sostiene il sindaco Andrea Romizi e la sua Giunta accoglie in maggioranza la consigliera Morbello, che ha lasciato il Movimento 5 stelle.

Sottoscritto il programma di mandato del sindaco, i gruppi Lega Salvini per Perugia, Progetto Perugia Romizi sindaco, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Perugia Civica e Tesei Presidente per l’Umbria – Civitas (che ora ha due consiglieri) affermano che “la consigliera Morbello lavorerà in sinergia con noi per il rilancio della città”.