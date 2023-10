MILANO (ITALPRESS) – Valorizzare la longevità rendendola una leva per lo sviluppo sociale ed economico del Paese. E’ l’obiettivo della 1^ edizione di “Agevity”, evento promosso dal Silver Economy Network e da Assolombarda e pensato per conciliare, sempre di più, le nuove aspettative della popolazione “senior” con le aspirazioni di partecipazione delle nuove generazioni, per una società sempre più inclusiva.

