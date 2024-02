La Leggenda del Rugby Italiano Seleziona la sua Formazione Più Grande di Tutti i Tempi del Sei Nazioni - Tuttoggi.info

Mentre il Campionato del Sei Nazioni riprende, un ex stella italiana – che ha giocato un ruolo chiave in alcune delle vittorie più famose del suo paese – ha selezionato la sua formazione più grande di tutti i tempi del Sei Nazioni. Mirco Bergamasco, vincitore di 89 caps per il suo paese e miglior marcatore di mete del Campionato 2006, ha parlato con il sito di notizie di rugby RugbyPass per scegliere la sua formazione da sogno del Sei Nazioni. La formazione include molti giocatori leggendari, alcuni dei quali ha osservato e condiviso il campo durante la sua carriera in Italia – oltre ad una persona in particolare con una connessione familiare. Bergamasco non ha avuto paura di frammischiare la sua squadra, con le sue selezioni che includono giocatori di cinque delle sei nazioni rappresentate nel torneo. Avendo giocato insieme a molte leggende del gioco italiano, ha incluso due connazionali nella sua XV. La sua squadra include sei ex stelle dell’Irlanda, tre giocatori inglesi e due giocatori ciascuno dal Galles e dalla Francia. I due giocatori italiani selezionati nella squadra di Bergamasco comincia con il suo ex compagno di squadra, Andrea Lo Cicero, come pilone sinistro. Mirco ha commentato: “È un amico e ovviamente conosco molto bene Andrea avendo giocato con lui nella nazionale – l’ho sempre chiamato il ‘pilone dello stile di vita’, perché il rugby è la sua vita! Per la sua seconda scelta italiana, sembra che l’amore fraterno sia forte, poiché ha scelto suo fratello, Mauro Bergamasco al numero sei: “Okay, è mio fratello, sì, ma questa non è la ragione per cui l’ho scelto. Come giocatore in campo, mentalmente e fisicamente era fortissimo. Ricordo quando iniziò a giocare per l’Italia, sembrava così facile per lui. Conosceva il suo lavoro e il suo obiettivo e si metteva semplicemente all’opera. “La stampa inglese ha iniziato a chiamarlo ‘Stallone Italiano’ poco dopo le prime partite; penso che questo fosse perché era un incubo per l’opposizione, in particolare per il numero 10 avversario.” Il pacchetto di mischia di Bergamasco è dominato dalle leggende irlandesi. Il resto della prima linea è composto da Keith Wood come tallonatore mentre Tadhg Furlong è pilone destro e Jamie Heaslip numero otto. Nel motore della seconda linea c’è l’ex capitano dell’Irlanda, Paul O’Connell ed è affiancato dall’ex capitano dell’Inghilterra, Martin Johnson. Sul lato cieco c’è la leggenda francese Thierry Dusautoir, con la maglia numero sette. A dirigere il gioco da apertura c’è la leggenda inglese, Jonny Wilkinson. Bergamasco ha commentato quanto stima il suo compagno calciatore, citandolo per sino come ispirazione per il suo gioco. “Sceglierò Jonny Wilkinson perché per me non era solo perfetto, era un perfezionista. Mi ha ispirato con il mio gioco al calcio e vedere lui giocare mi ha aiutato a capire meglio come dovevo essere in campo.” Ad affiancare Wilkinson nella squadra c’è un altro inglese e vincitore della Coppa del Mondo 2003, Matt Dawson, che lui accredita di avere il “giusto equilibrio di intelligenza e follia per influenzare le partite”. Al centro, Bergamasco ha optato per una coppia tutta irlandese che ha incontrato diverse volte durante la sua carriera. Come interno c’è Gordon D’Arcy, e esterno Brian O’Driscoll – che Bergamasco ha citato come un giocatore chiave e un avversario formidabile: “Scelta facile qui, anche se è difficile riassumere completamente perché. Direi che potresti dire che era semplicemente ‘la differenza’ quando ti confrontavi con una squadra irlandese con cui giocava, si poteva vedere durante la partita. In campo era a volte impossibile giocare contro di lui.” Bergamasco ha scelto la stella gallese, George North, un giocatore al centro del successo del Galles per diversi anni, sull’ala destra. Loda North, un ex avversario, per la sua potenza, velocità e abilità. Il compagno gallese, Leigh Halfpenny, è selezionato come estremo. Il francese, Christophe Dominici prende l’ala sinistra. Bergamasco ha riservato grandi lodi al suo ex compagno di squadra e avversario internazionale: “È stato un onore giocare contro Christophe e ovviamente giocare al suo fianco. Ha dato tutto giocando per la Francia ed è stato un pioniere nel dare più sostegno alla squadra, nonostante fosse sull’ala.” Ad allenare la sua XV, Bergamasco seleziona il suo ex capo, Fabian Galthié per l’influenza che ha avuto sulla sua carriera e il ruolo prominente che ha giocato sia per il rugby italiano che francese. Come suo miglior arbitro, sceglie il gallese, Nigel Owens. Infine, nella scelta di un luogo, canalizza la sua stessa nostalgia: “Questo potrebbe non essere una scelta popolare, ma per me è il luogo che l’Italia usava prima dello Stadio Olimpico, lo Stadio Flaminio. Avevi i fan davvero vicini al campo e questo faceva una grande differenza; ti sentivi come se ti spingessero di più a giocare meglio e non c’è sensazione simile. “Direi però che lo Stadio Principality è davvero speciale anche per il Sei Nazioni. I fan gallesi sono incredibili e anche sul bus entrando nello stadio si poteva sentire l’emozione e l’anticipazione. Per me si ottiene anche una sensazione simile dai fan lì come si fa allo Stadio Flaminio.”



