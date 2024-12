La Lazio ko a Parma: colpi di Man, Mohamed e Delprato - Tuttoggi.info

PARMA (ITALPRESS) – La Lazio cade 3-1 al “Tardini” contro il Parma, dopo cinque successi consecutivi in Serie A. Decidono la gara le reti di Man, Haj Mohamed e Delprato. Inutile, invece, il momentaneo 2-1 di Castellanos. Brusca frenata dei capitolini, che erano lanciatissimi in classifica; bel successo dei ducali, sempre più fra le sorprese di questo campionato.

La compagine biancoceleste parte subito forte, passando in vantaggio dopo pochi secondi con Nicolò Rovella ma la rete viene annullata dal Var per un fallo del centrocampista. I ragazzi di Fabio Pecchia replicano immediatamente sfruttando proprio un errore di Rovella, che al 6′ spalanca la porta a Man: il romeno si presenta da solo davanti a Provedel e realizza il gol dell’1-0. La Lazio, dunque, cerca di riorganizzarsi e si fa vedere dalle parti di Suzuki prima con una conclusione di Rovella e poi con Zaccagni, che però mancano il bersaglio. I ducali, dal loro canto, provano a colpire in contropiede Haj Mohamed e Delprato ma anche in questi casi manca la precisione al momento del tiro. Al 27′ la Lazio sfiora la rete del pareggio con un colpo di testa di Castellanos, sul quale è provvidenziale il salvataggio sulla linea di Balogh.

Dieci minuti più tardi i capitolini si vedono cancellare un altro gol da Zufferli, questa volta per un fuorigioco di Castellanos. Gli uomini di Marco Baroni continuano a spingere e, a pochi minuti dall’intervallo, hanno una nuova grande chance per l’1-1 con Isaksen, ma l’intervento di Valeri sventa la minaccia. Nel recupero l’arbitro inizialmente assegna un rigore alla Lazio per un presunto fallo di Keita su Zaccagni, ma dopo una breve revisione al Var il penalty viene revocato. Nella ripresa è il Parma ad avere la prima occasione da rete al 50′ con Cancellieri, che con il mancino sfiora il palo alla destra di Provedel. Due minuti dopo Romagnoli tenta il colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma Suzuki ha un riflesso strepitoso e salva i suoi. Al 53′ Charpentier ruba palla a Gila e serve il giovane Anas Haj Mohamed, che disegna una traiettoria imprendibile per Provedel, firmando la rete del raddoppio. La formazione biancoceleste prova a reagire con un tiro di Zaccagni ma sono ancora i gialloblù a rendersi più pericolosi in due frangenti con Man e Sohm. Al 76′ Suzuki compie un altro grande intervento su Tchaouna ma all’80 combina un pasticcio assieme a Valeri e regala la sfera a Castellanos, che deve solo spingere in fondo al sacco per il 2-1.

I ragazzi di Marco Baroni tentano l’assedio finale, andando disperatamente a caccia del pareggio, ma in contropiede gli emiliani blindano la vittoria grazie al 3-1 siglato da Delprato sul secondo assist di giornata di Charpentier. In virtù di questo risultato il Parma sale a 15 punti in classifica, mentre la Lazio resta ferma a quota 28.

– foto Image –

(ITALPRESS).