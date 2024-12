La Lazio espugna Napoli, 0-1 con rete di Isaksen - Tuttoggi.info

NAPOLI (ITALPRESS) – La Lazio espugna il “Maradona” superando 1-0 il Napoli: decisivo un gol di Isaksen, giunto al 79′. Seconda vittoria in pochi giorni per i capitolini contro gli azzurri, che dopo esser usciti di scena dalla Coppa Italia perdono anche la vetta della classifica della Serie A, a vantaggio dell’Atalanta.

I padroni di casa si rendono protagonisti di un buon avvio di partita, con un insidioso cross sul primo palo di McTominay che però viene respinto in corner da Provedel. Al 15′ arriva la risposta dei biancocelesti con una conclusione di Nuno Tavares, su cui è decisiva una deviazione di Politano. I ragazzi di Marco Baroni iniziano ad aumentare il ritmo e al 20′ si rendono pericolosi con un tiro di Isaksen, mandato in calcio d’angolo da Meret. Due minuti più tardi è un colpo di testa di Castellanos a creare affanno nella retroguardia azzurra, ma il direttore di gara Colombo ferma tutto per un fallo su Di Lorenzo. Dopo un momento di difficoltà, il Napoli si riaffaccia nell’area di rigore avversaria con le conclusioni di Anguissa e Politano, che però risultano imprecise. In pieno recupero del primo tempo Kvaratskhelia ci prova dalla distanza ma sfiora l’incrocio dei pali.

Nella ripresa la Lazio va subito molto vicina al gol del vantaggio con Dele-Bashiru, che al 52′ colpisce una clamorosa traversa con il suo destro. Al 61′ Romagnoli è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio, al suo posto entra Patric. Al 70′ Isaksen tenta il tiro, ma viene bloccato da Meret, mentre un minuto dopo Anguissa scheggia il palo sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Kvaratskhelia, pareggiando il conto dei legni. Marco Baroni manda in campo forze fresche e la mossa Noslin si rivela azzeccata, poichè al 79′ riesce a innescare Isaksen verso la porta: il danese si accentra, supera Olivera e dipinge una traiettoria imprendibile con il mancino, portando in vantaggio i suoi. L’assalto finale dei campani non cambia le sorti della gara: i capitolini si impongono 1-0 al “Maradona”. Festa per la Lazio, musi lunghi in casa Napoli.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).