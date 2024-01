La Juve batte la Salernitana 6-1 e va ai quarti di Coppa Italia - Tuttoggi.info

TORINO (ITALPRESS) – Sarà la Juventus di Massimiliano Allegri ad affrontare il Frosinone nei quarti di finale di Coppa Italia in programma giovedì 11 gennaio. I bianconeri hanno sconfitto con estrema facilità la Salernitana per 6-1 nell’ottavo andato in scena all’Allianz Stadium di Torino. Eppure la serata di Danilo e compagni non era iniziata nel migliore dei modi visto che dopo meno di 60 secondi dal fischio d’inizio era stata la formazione ospite guidata dall’ex Pippo Inzaghi a passare in vantaggio con un diagonale di Ikwuemesi su disimpegno sbagliato di Gatti che invano aveva chiesto all’arbitro il fallo di un avversario. La Juventus ha immediatamente alzato la pressione e al 12′ ha trovato il pari con Miretti: un indemoniato Chiesa è andato via sulla sinistra crossando verso il secondo palo dove Cambiaso è stato intelligente a fare da torre per l’accorrente Miretti che con il mancino ha battuto Fiorillo. Cinque minuti dopo l’arbitro Ghersini ha fischio un rigore a favore della Juventus per fallo di Sambia su Gatti ma l’intervento del Var ha sancito che il contatto era avvenuto fuori area. A dieci minuti dal riposo, la Juventus ha effettuato il sorpasso: stavolta a fare da torre sul corner di Chiesa è stato Danilo e a finalizzare l’azione è arrivato Cambiaso che con il mancino ha messo la sfera sul palo più lontano. E’ partita ancora dai piedi di Chiesa l’azione del terzo gol juventino: cross dalla sinistra per il colpo di testa a botta sicura di Milik, respinta di piede di Fiorillo e tap-in a pochi passi di Rugani. A un quarto d’ora dal termine il poker bianconero è arrivato con un’autorete al termine di una bella azione corale in cui Milik ha liberato alla conclusione Yildiz la cui respinta di Fiorillo è rimpallata sui piedi di Bronn ed è poi terminata in rete. Il quinto gol è arrivato con un gol-capolavoro ancora di Yildiz che, a due minuti dal termine, si è infilato tra le maglie della Salernitana da sinistra, ha saltato quattro avversari e ha trafitto Fiorillo il quale in pieno recupero, al 46′, ha dovuto raccogliere in fondo alla sua rete anche il definitivo 6-1 messo nel sette da Weah con un gran tiro dalla trequarti.

– foto Image –

