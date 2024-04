NEW YORK (ITALPRESS) – Un nuovo ponte fra l’America e la Sicilia: l’8 giugno partiranno i voli diretti fra New York e Palermo operati da Neos, la compagnia aerea del Gruppo Alpitour. Del nuovo collegamento si è parlato al Consolato italiano della Grande Mela in occasione dell’iniziativa per i 400 anni del Festino di Santa Rosalia, patrona del capoluogo siciliano.

