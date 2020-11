La gamma Ford Custom Plug-in Hybrid e Jazz:Re:Found - Tuttoggi

I veicoli commerciali Ford e Jazz:Re:Found insieme per la musica, in Place to Be un progetto di IMF (Italian Music Festivals) promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nel quadro delle misure a sostegno delle imprese culturali e creative italiane e mirato alla costruzione di una nuova narrazione artistica. Il format digital avviato con il progetto Place To Be, sviluppato in risposta alla mancata possibilità di svolgere festival e concerti in modalità live, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, si compone di tre videoracconti inediti, con lo scopo di esaltare le bellezze naturalistiche, storiche e monumentali del nostro territorio, che si ibridano nella creatività artistica dei più importanti e interessanti musicisti e producer a livello nazionale.

Protagonista del progetto la gamma Custom Plug-In Hybrid, che ha accompagnato artisti e troupe nelle tappe in programma presso le incantevoli Alassio, Orta San Giulio e Forte di Fenestrelle, scelte in quanto caratterizzate anch’esse da un animo ibrido, terre di mezzo tra più elementi naturali. L’Ovale Blu continua il posizionamento del brand Custom, nel mondo dell’arte e della musica, sviluppato per raccontare in modo innovativo la famiglia dei veicoli commerciali Ford e il loro processo di elettrificazione.

(ITALPRESS).