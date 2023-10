La Fiorentina fa 6 gol al Cukaricki in Conference - Tuttoggi.info

FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina coglie il suo primo successo nel girone di Conference League battendo con un perentorio 6-0 i serbi del Cukaricki. Una vittoria che consente ai viola di agganciare in classifica a cinque punti nel raggruppamento sia il Ferencvaros che il Genk, rilanciando di fatto le proprie ambizioni per un passaggio diretto agli ottavi di finale. Tre punti facili facili per Martinez Quarta e compagni che incanalano la gara nei primi 10′ grazie ad una doppietta di Beltran, che segna le sue prime reti ufficiali da giocatore gigliato, e che poi riescono a gestire il resto della partita. Gli unici pensieri negativi di Vincenzo Italiano arrivano dalla situazione medica visto che già al 5′ i padroni di casa hanno dovuto rinunciare a Kayode per un problema alla caviglia (al suo posto Comuzzo, classe 2005). Poca cosa si è rivelato l’undici guidato da Matic che ha palesato grossi limiti tecnici, e che si è caratterizzato soprattutto per un’eccessiva aggressività, collezionando non a caso un sacrosanto cartellino rosso per Subotic al 37′. Beltran, autore anche di una traversa al 22′, ha strappato applausi e finalmente dato la sensazione di essere sulla giusta strada in termini di crescita e comprensione del calcio che esige il suo tecnico, Vincenzo Italiano, con reti di ottima fattura, soprattutto il due a zero con un delizioso pallonetto, e un continuo svariare sul fronte offensivo. Il tre a zero al 30′ porta la firma di Ikonè dopo un’azione personale. Nella ripresa da registrare il registrare il debutto stagionale di Niccolò Pierozzi, reduce da un lungo stop, con lo spostamento di Comuzzo al centro e Ranieri spostato a sinistra mentre il Cukaricki ha schierato Cvetkovic, talentuoso fantasista classe 2007. La Fiorentina ha arrotondato ulteriormente la propria vittoria grazie al gol su punizione a metà ripresa di Riccardo Sottil, autore anche dell’assist per il cinque a zero di Martinez Quarta, mentre il sesto gol viola è arrivato con un tiro a giro di Maxime Lopez.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).