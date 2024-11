La Filarmonica Città di Marsciano torna sul palco del Teatro Concordia per festeggiare Santa Cecilia - Tuttoggi.info

È in programma per Venerdì 22 novembre alle ore 21,15, presso il Teatro Concordia di Marsciano, il tradizionale Concerto di Santa Cecilia della Filarmonica Città di Marsciano.

Quasi cinquanta musicisti sul palco, tra i quali tanti ragazzi che hanno iniziato a suonare all’interno della scuola della banda e giovani musicisti che hanno completato o stanno proseguendo brillantemente i propri studi accademici musicali, si cimenteranno in un programma impegnativo e molto stimolante, sia per gli esecutori che per il pubblico. Un percorso musicale che partirà da alcune indimenticabili sigle televisive per festeggiare i 70 anni della Rai, continuerà con le celebri arie pucciniane e con le musiche tratte dal Balletto Coppélia, passerà per i ritmi della musica rock e funky per terminare con uno scatenato medley dei brani più famosi interpretati da Raffaella Carrà.

Tutti questi ingredienti sapranno fondersi sotto la guida del Maestro Antonio Diotallevi per creare, ancora una volta, un concerto coinvolgente e di qualità.

Dopo i festeggiamenti di Santa Cecilia e il pranzo sociale, il Maestro, la Presidente Luana Fiocchetti, i Consiglieri e tutti i musicisti saranno proiettati verso le esibizioni natalizie e il Concerto del 22 dicembre, al quale parteciperanno anche gli allievi della scuola della banda, e verso nuove iniziative che vedranno la Filarmonica di Marsciano protagonista nel 2025.