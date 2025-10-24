La Famiglia del vino perde un grande interprete: Luigi Barberani, figura storica della Doc Orvieto - Tuttoggi.info

Con Luigi Barberani se ne è andato un uomo che è stato un protagonista appassionato del vino; ad Orvieto ha contribuito, con visione e determinazione, a diffondere l’eccellenza di questo territorio nel mondo.

Un interprete di un’orvietanità mai scontata, sempre pronto al confronto ed al rinnovamento enologico, per raggiungere nuovi traguardi e mercati con l’orgoglio di voler rappresentare al meglio la sua città ed il suo prodotto per eccellenza, il vino.

Il Presidente della Associazione Strada dei vini etrusco romana, Luigi Petrangeli, nell’apprendere la triste notizia, ha dichiarato: “Lo voglio ricordare innanzitutto come amico ed anche come componente del C.d.A. dell’Associazione di cui era socio, fin dalla sua fondazione, e nella quale ha profuso idee ed impegno per promuovere le aziende, l’enoturismo, il territorio ed i suoi prodotti, con determinazione e costanza.”

La Strada dei Vini etrusco romana è vicina ai figli Bernardo e Niccolò, sua moglie Giovanna e tutta la Sua famiglia.



