 La Famiglia del vino perde un grande interprete: Luigi Barberani, figura storica della Doc Orvieto - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

La Famiglia del vino perde un grande interprete: Luigi Barberani, figura storica della Doc Orvieto

Redazione

La Famiglia del vino perde un grande interprete: Luigi Barberani, figura storica della Doc Orvieto

Ven, 24/10/2025 - 06:02

Condividi su:

Con Luigi Barberani se ne è andato un uomo che è stato un protagonista appassionato del vino; ad Orvieto ha contribuito, con visione e determinazione, a diffondere l’eccellenza di questo territorio nel mondo.

Un interprete di un’orvietanità mai scontata, sempre pronto al confronto ed al rinnovamento enologico, per raggiungere nuovi traguardi e mercati con l’orgoglio di voler rappresentare al meglio la sua città ed il suo prodotto per eccellenza, il vino.

Il Presidente della Associazione Strada dei vini etrusco romana, Luigi Petrangeli, nell’apprendere la triste notizia, ha dichiarato: “Lo voglio ricordare innanzitutto come amico ed anche come componente del C.d.A. dell’Associazione di cui era socio, fin dalla sua fondazione, e nella quale ha profuso idee ed impegno per promuovere le aziende, l’enoturismo, il territorio ed i suoi prodotti, con determinazione e costanza.”

La Strada dei Vini etrusco romana è vicina ai figli Bernardo e Niccolò, sua moglie Giovanna e tutta la Sua famiglia.


Questo contenuto è stato scritto da un utente della Community. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Terni

Le opere di Sandro Tomassini esposte alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma

Terni

Terni, alla Cittadella delle associazioni di piazza della Pace apre lo sportello di Adic Umbria: L’inaugurazione sabato 25 ottobre alle 16 e 30

Terni

Stadio – clinica, Rifondazione: “Bandecchi chiede soldi al pubblico per i propri interessi”

in umbria

gli ultimi pubblicati

Orvieto

La Famiglia del vino perde un grande interprete: Luigi Barberani, figura storica della Doc Orvieto

Comunicati Stampa

Stefano Strada live al The Garage Club di Porano

Ultim'ora Italia

Ucraina, sanzioni sul petrolio e summit rinviato: sorpresa a Mosca per lo ‘strappo’ di Trump
Ultim'ora Italia

Maltempo, venti forti al Centro-Sud: allerta gialla su Campania e Calabria

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!