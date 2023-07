La ex che perseguitava se lo ritrova vicino nonostante il divieto, arrestato

Brutto incontro in piazza Danti, nonostante il provvedimento del giudice. IN tasca il 35enne aveva anche un coltello

La ex, che perseguitava, se lo è ritrovata davanti, in piazza Danti. Eppure il 35ennenon poteva trovarsi lì, perché l’autorità giudiziaria, a seguito di un procedimento penale che lo vede tuttora indagato, gli ha imposto di non avvicinarsi a più di 50 metri dalla donna.

Gli agenti della polizia di Stato, a cui la donna si è rivolta, lo hanno perquisito, trovandogli addosso un coltello e di un apri bottiglie, del quale non è stato in grado di motivare il possesso, poi sottoposti a sequestro.

Pertanto, in applicazione della norma prevista dall’art. 387 bis del Codice penale, i poliziotti hanno immediatamente provveduto all’arresto in flagranza dell’uomo, che, su disposizione del pubblico ministero, è stato trattenuto presso il suo domicilio in attesa dell’udienza di convalida.