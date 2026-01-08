La domenica chiudono i supermercati? Intanto nella Gdo si apre il dibattito - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Chiudere i supermercati la domenica, la proposta fa discutere. A lanciare il sasso, nei giorni scorsi, è stata la Coop con Ernesto Dalle Rive, presidente di Ancc-Coop, attraverso un’intervista a ‘Il Sole 24 Ore’. La Coop ci sta pensando, ha spiegato, in quanto l’iniziativa potrebbe far abbassare costi aggiuntivi, visto che la domenica vanno pagati gli straordinari e anche perché è sempre più difficile trovare personale disposto a lavorare nei giorni festivi. L’ipotesi è stata lanciata anche agli altri attori della Gdo. “Come Coop stiamo facendo una riflessione che vorremmo condividere con il sistema della Grande distribuzione”, ha sostenuto Dalle Rive.

Una proposta che però, per ora, non ha trovato sponda. A stretto giro, infatti, Carlo Alberto Buttarelli, alla guida di Federdistribuzione, la federazione che rappresenta le aziende della Distribuzione Moderna, ha sbarrato la strada alla proposta, sempre a mezzo stampa, ritenendola “antistorica contro le imprese e i clienti”. Buttarelli rincara la dose e sostiene che “per i supermercati paradossalmente la domenica è un giorno importante perché sempre più persone non riescono a fare la spesa settimanale negli altri giorni e così non resta che la domenica, giornata insostituibile”. Intanto, più possibilista si è mostrato Giangiacomo Ibba, presidente e ad di Crai: “La riflessione di Coop tocca un tema centrale per tutta la distribuzione ma bisogna pensare a specificità e esigenze dei territori e delle comunità locali”.

Il primo round quindi si chiude con un dialogo tra sordi, Coop da una parte e Federdistribuzione dall’altra, visto che la federazione rappresenta il 52,2% della quota di mercato, un fatturato complessivo di 86 miliardi di euro, 225mila addetti e 18.600 punti vendita. Due fronti contrapposti ma la riflessione potrebbe aprirsi la prossima settimana quando tutti gli attori della filiera si ritroveranno a Bologna il 14 e 15 gennaio per la fiera Marca, il salone internazionale della marca del distributore, organizzata da BolognaFiere in collaborazione con Adm, l’associazione della Distribuzione Moderna.