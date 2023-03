A gennaio 2023, rispetto al mese precedente, aumentano occupati e disoccupati mentre diminuiscono gli inattivi. Secondo quanto rende noto l’Istat, l’occupazione cresce per donne, dipendenti permanenti e per chi ha più di 35 anni, mentre risultano in calo i dipendenti a termine, gli autonomi e i giovani. Il tasso di disoccupazione totale sale al 7,9%, quello giovanile al 22,9%.

