La direttrice del Secret service si è dimessa - Tuttoggi.info

Contrariamente a quanto aveva annunciato nel corso della burrascosa audizione di ieri al congresso, la direttrice dello Us secret service statunitense Kimberly Cheatle si sarebbe dimessa. L’annuncio, non ancora ufficiale, è stato dato da Abc news, che ha citato un documento interno all’agenzia diffuso in questi minuti. Nel corso dell’audizione, la Cheatle era stata oggetto di un fuoco di fila di critiche, culminato con richieste bipartisan di dimissioni tanto da parte di deputati repubblicani quanto dalle file del partito democratico.

