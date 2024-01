La denuncia Levi’s non scuote Cucinelli, che in Borsa sfonda quota 91

In un solo giorno il titolo della casa di moda di Solomeo guadagna il 6,30% (+24,11% negli ultimi dodici mesi)

La denuncia presentata alla Corte Federale Usa da Levi Strauss & Co., che lamenta un’etichetta “quasi identica” a quella rettangolare dei suoi jeans Levi’s, non ha scosso Brunello Cucinelli. Non solo l’imprenditore, che ha risposto con stile (e non poteva essere altrimenti dal re della moda in cashmere) alle accuse dell’azienda americana, ma anche il titolo, che in Borsa vola.

A Piazza Affari oggi (venerdì) il titolo Brunello Cucinelli ha guadagnano il 6,30% superando la soglia dei 91 euro e chiudendo le quotazioni a 91,10. Un guadagno di 5,4 euro in un solo giorno. Che porta il titolo della casa di moda di Solomeo al massimo da quando, da metà dello scorso dicembre, è quotato nel Ftse Mib, il principale listino di Borsa Italiana. Ma portandosi ormai a ridosso del picco di 92,65 toccato nell’aprile dello scorso anno.

Negli ultimi 12 mesi il titolo Brunello Cucinelli ha così guadagnato il 24,11% in Borsa. Magari anche questo, insieme al record di fatturato segnato nel 2023, quando è stato superato il miliardo, ha spinto Levi Strauss & Co. a rivendicare il primato della propria etichetta rettangolare sopra il taschino dei jeans, registrato nel 1938, lamentando un presunto “danno incalcolabile e irreparabile”.