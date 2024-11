La comunità energetica di Bettona è realtà - Tuttoggi.info

La Comunità Energetica di Bettona è realtà! Essa ha la forma giuridica della Cooperativa di Comunità “La Fonte” e sarà aperta a tutti i cittadini, imprese, enti ed associazioni del territorio comunale bettonese e non solo.

Il Progetto è stato presentato in un incontro pubblico tenutosi presso la sala riunioni della Cantina cooperativa di Bettona promosso dalla Cooperativa di Comunità stessa con i patrocinio dell’Amministrazione Comunale rappresentata dallo stesso Sindaco Valerio Bazzoffia, il supporto di Confcooperative Umbria con il Segretario Regionale Lorenzo Mariani e che ha visto anche la presenza del Direttore Generale della Banca di Credito di Spello e del Velino Enrico Duranti e del Presidente della Cantina Fabrizio Ortolani.

“La Cer costituirà non solo una opportunità finalizzata al risparmio ed alla sostenibilità ambientale nel nostro territorio ma anche alla sostenibilità economica e sociale” ha dichiarato il Presidente della Cooperativa di Comunità “La Fonte” Andrea Castellini. “La Fonte come cooperativa di comunità di Bettona che già coinvolge più di 50 cittadini ed enti si è data degli obiettivi ambiziosi legati al rilancio delle attività e dei servizi nel centro storico e parte dei benefici che verranno generati dalla cer abbiamo in mente di destinarli proprio a tali scopi come previsto dalla normativa stessa delle Cer”.

“Ci siamo posti l’obiettivo di raggiungere 1 Gwh di energia condivisa aprendoci a tutte le altre Associazioni di Categoria e a tutti i cittadini, alle imprese e agli enti del territorio comunale – conclude Andrea Castellini – perché allargando il raggio d’azione potremo destinare risorse anche ad altri ambiti e specifiche esigenze territoriali”.

“A seguito dell’interlocuzione con il GSE e le successive modifiche statutarie imposte per adeguarci alla Decreto Ministeriale – ha dichiarato il Segretario Regionale di Confcooperative Lorenzo Mariani – la Cooperativa “La Fonte” è a tutti gli effetti giuridicamente una cer e per il tramite di essa le imprese, i cittadini e gli enti del territorio comunale di Bettona che intenderanno realizzare impianti fotovoltaici o altre tipologie di impianti destinati a produrre e condividere energia rinnovabile, potranno beneficiare dei contributi fino al 40% a fondo perduto del PNRR destinati alla nascita di cer nei comuni sotto i cinquemila abitanti”.

“Come Confcooperative abbiamo messo e metteremo in campo tutta la nostra esperienza nel campo dell’approvvigionamento energetico e delle energie rinnovabili” conclude Mariani. “L’Esperienza di Power Energia, la cooperativa di utenza energetica più grande d’Italia; quella ultra centenaria delle cooperative energetiche alpine; quella tecnico-progettuale delle nostre cooperative di ingegneri; quella di Fondosviluppo, il fondo per la promozione della cooperazione di Confcooperative; e per ultima ma non ultima quella finanziaria della BCC di Spello e del Velino per permettere la realizzazione degli impianti”.

“In questo progetto saremo convintamente al fianco delle imprese e dei cittadini di Bettona molti dei quali sono anche nostri soci e correntisti” ha dichiarato il Direttore Generale della BCC di Spello e del Velino Enrico Duranti. “Sarà questo un modo per dare concretezza al nostro essere banca di prossimità che destina obbligatoriamente almeno il 95% dei depositi al territorio dove opera”.

“La sfida della cer è una sfida difficile quanto affascinante ed è sicuramente nelle corde di un territorio come quello bettonese da sempre molto rurale e con imprese particolarmente attente alla sostenibilità ambientale” ha dichiarato il Sindaco di Bettona Valerio Bazzoffia. “Come Amministrazione Comunale guardiamo con interesse a questo progetto e cercheremo di agevolare le imprese e i cittadini che vorranno realizzare gli impianti limitando al massimo il carico burocratico pur nel rispetto delle leggi”.

Tutti gli interessati potranno rivolgersi direttamente al Presidente della Cooperativa “La Fonte” Andrea Castellini presso gli Uffici Comunali e per il tramite della mail lafontedibettona@gmail.com ovvero al referente tecnico di Confcooperative Andrea Simoncini al numero 0755837666 o alla mail simoncini.a@confcooperative.it















Luogo: Cantina Cooperativa VETUNNA di Bettona, Via Assisi, 81, BETTONA, PERUGIA, UMBRIA