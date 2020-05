La Commissione Ue lancia Recovery Fund da 750 miliardi - Tuttoggi

Si chiama Next Generation EU il Recovery Fund proposto dalla Commissione Europea. Consiste in un pacchetto da 750 miliardi di euro, di cui 500 a fondo perduto e 250 di prestiti, per aiutare i Paesi più colpiti dalla crisi del coronavirus. All’Italia dovrebbero andare 172,7 miliardi di euro, 81,807 sotto forma di aiuti e 90,938 come prestiti.

