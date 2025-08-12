 La Commissione Ue accende un faro sulle sovvenzioni estere - Tuttoggi.info
ItalPress

La Commissione Ue accende un faro sulle sovvenzioni estere

Mar, 12/08/2025 - 21:03

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha avviato la sua prima revisione del Regolamento sulle sovvenzioni estere. La prima fase consiste nella raccolta di feedback dalle parti interessate, tra cui Stati membri, aziende, studi legali e associazioni, con scadenza il 18 novembre 2025. La revisione si concentrerà tra l’altro sulla valutazione delle sovvenzioni estere che provocano distorsioni nel mercato interno, sull’eventuale bilanciamento tra effetti positivi e negativi e sul livello di complessità delle norme e dei costi sostenuti dalle imprese. La Commissione presenterà nel luglio del 2026 una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, tre anni dopo l’entrata in vigore del Regolamento sulle sovvenzioni estere. “Sarà l’occasione per fare il punto sull’attuazione e l’applicazione del Regolamento fino ad oggi e per prevedere possibili miglioramenti”, spiega Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione Ue.
/gtr

